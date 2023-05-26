بينها "الموسيقى التصويرية فن وهوية" بمركز إنسان.. أجندة الدستور الثقافية اليوم

يحتشد اليوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023 بالعديد من الأنشطة والأمسيات الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في أجندة الـ “الدستور” الثقافية.

فتحت عنوان "الموسيقي التصويرية فن وهوية"، يحتضن مركز إنسان الثقافي بمقره الكائن بشارع عبد الخالق ثروت، في الخامسة والنصف، أمسية جديدة من أمسيات صالون دكتور خالد منتصر، ويتحدث فيها الموسيقار راجح داود.

ــ "بكرة أجازة" على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون

وفي السادسة مساء، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أمسية غنائية شعرية بعنوان "بكرة أجازة" إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.



تتناول الأمسية ضرورة الإستفادة من الأجازة الصيفية فى تنمية الهوايات والمهارات واكتشاف المواهب، وقصص عن كفاح رموز مهمة ومحببة للأطفال، مثل الأديب العالمى نجيب محفوظ والفنان العالمى والت ديزنى، والفنانين المصريين الذين ساهموا فى إسعاد الأطفال، مثل محمد فوزى وشكوكو وسمير غانم، كما تتضمن الأمسية مسابقات وألعاب للأطفال الحاضرين كنوع من المشاركة والتفاعل الإيجابي مع موضوع الأمسية .

ــ "عسلية "غسان و"يوم جديد" لـ دينا

وفي الثامنة مساء، يقيم قصر الأمير طاز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية-، حفلا لمحبي آلة العود للثنائي الشهير دينا وغسان.

يهدى الثنائي الجمهور مقطوعتان جديدتان تعزف لأول مرة باسم "يوم جديد" تأليف دينا عبد الحميد وهي تعبر عن اليوم الجديد كفرصة جديدة مملوءة بالتفاؤل والأمل، كما يقدم "غسان اليوسف أحدث مؤلفاته "عسلية "، وهي تعبر عن فرحة الأطفال في مصر عند تناولهم"العسلية" في المناطق الشعبية التراثية بالقاهرة، ومنها ينتقل إلى صعيد مصر أصل هذه الحلوى.

كما يقدم الثنائى مجموعة من أحدث أعمالهما منها:" حياة "،" صباح صعيدي "،" رحالة السلام "، و" غزال "، بالإضافة لعزف مقطوعات من التراث المصري والسوري.

ــ مقطفات من أغانى الأوبرات الكلاسيكية على المسرح الصغير

كما تقدم فرقة أوبرا القاهرة، في الثامنة والنصف مساء،حفلاً بمصاحبة عازفة البيانو مايا جينيفريا ومن إخراج حازم رشدي وهشام الطلي وذلك على المسرح الصغير بدار الأويرا المصرية بأرض الجزيرة.

يتضمن البرنامج فاصلين الأول للأوبرا الكوميدية القصيرة " التليفون" للموسيقار الأيطالى العالمى كارلو مينوتى ويؤدى الشخصيات السوبرانو سلمي الجبالي ، والباص باريتون عزت غانم .



أما الفاصل الثانى يضم مقتطفات من أشهر أغانى الأوبرات الكلاسيكية العالمية، أداء رضا الوكيل، مصطفى محمد، وليد كريم، جيهان فايد، عماد عادل، أسامة علي، رامز لباد ، أسامة جمال، ماهيتاب نادر، رؤى حسام .

ــ فرقة أوبرا الأسكندرية بمسرح الجمهورية

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة والنصف مساء، تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، حفلا بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام على مسرح الجمهورية بعابدين.



يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقي شروق، من حبي فيك يا جاري، عندك بحرية، طاير يا هوا، يمكن علي باله حبيبي، سهر الليالي وغيرها.