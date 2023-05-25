صفاء النجار: الترجمة همزة وصل بين الأمم والشعوب المختلفة

أكدت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية، أن الترجمة هي جسر للتواصل بين الحضارات وهمزة وصل بين الأمم والشعوب المختلفة.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن الفن أيضاً همزة من همزات الوصل بين الشعوب؛ لأن الفن لم يحتاج لترجمة حتى يصل للمتلقي رغم فوارق العادات.

وأشارت إلى أن الفن بشكل عام يتسم بسمة العالمية بمعنى الكلمة، موضحة أن هذا الشهر يمر ذكرى رحيل الفتاة الجميلة داليدا، والتي رحلت بشكل مؤسف جدًا في مايو 1987.

وأكدت أن داليدا لم تغب أبدأ وستظل واحدة من أهم الفنانات على مستوى العالم، وستظل أسطورة مصرية إيطالية فرنسية إسبانية عابرة للزمان والمكان.