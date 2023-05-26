فرقة القاهرة القومية للفنون المسرحية تقدم "الدمية البرية"

يستعد المخرج السعيد منسي لتقديم العرض المسرحي “الدمية البرية”، في التاسعة من مساء الاثنين 29 مايو ولمدة عشر ليالٍ متصلة على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، حيث نرى البطة البرية تم اصطيادها في بيت الدمية هنا العقدة التي حاول "السعيد منسي" عرضها من خلال نصي "هنريك إبنسن" في تجربة الكل بها شريك في نسج خيوط اللعبة حول منزل عائلة وقعت في فخ الحياة العتيق، هذا ما تثنى للقائمين على العمل طرحة قبل مشاهدة تمنوها مشاركة من الجمهور بأعين تفكر وتنشغل بالدمية البرية.

المسرحية من بطولة نورهان القاضي، محمد صابر، أحمد رسمي، تقى طارق، باسم مجدي، جاسر أبو الخير، عمر عبدالله، أمنية مُحسن، أحمد أبوالعلا.

تصميم الديكور أحمد الشيربي، موسيقى زياد هجرس، مصمم إضاءة أسامة حربي، ملابس أحمد مرعي، مكياج داليا علاء الدين، كاست الإخراج نور إسماعيل، زينب عبدالعزيز، كاظم، مخرج منفذ أسامة جميل، العرض من إخراج السعيد منسي.

أما عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.