السجن 18 عامًا لقائد جماعة متطرفة فى قضية "اقتحام الكابيتول"

صدر حكم بالسجن لـ 18 عاما على قائد ميليشيا أمريكية متورط في قضية اقتحام الكابيتول، وفقُا لما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وحكم على مؤسس شركة اوث كيبرز ستيوارت رودس بالسجن 18 عاما بتهمة التآمر على الفتنة في هجوم 6 يناير، وكان كيلي ميجز، زعيمة فرع رودس وفلوريدا ، أول شخصين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود يُدانوا في محاكمة مؤامرة تحريضية.

وافادت الصحيفة، أنه حُكم على مؤسس جماعة Oath Keepers المتطرفة، بالسجن 18 عامًا بتهمة تدبير مؤامرة استمرت أسابيع بلغت ذروتها بمهاجمة أتباعه لمبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة لإبقاء الرئيس جو بايدن خارج البيت الأبيض بعد انتخابات 2020.

ويعد ستيوارت رودس هو أول شخص متهم في 6 يناير 2021 ، يُحكم عليه بتهمة التآمر التحريضي ، وعقوبته هي الأطول التي تم إصدارها حتى الآن في مئات قضايا الشغب في الكابيتول.

وقبل صدور الحكم، أخبر القاضي “رودس” بأنه يمثل تهديدًا مستمرًا للولايات المتحدة ، قائلاً إنه من الواضح أن رودس "يريد الديمقراطية في هذا البلد أن تتحول إلى عنف".

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا: "لحظة إطلاق سراحك ، متى كان ذلك ممكنًا، ستكون مستعدًا لحمل السلاح ضد حكومتك".