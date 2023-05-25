رئيس قطاع التشغيل بـ"إفريقيا 50": نهدف لتعزيز تمويل المشروعات الخضراء بالقارة السمراء

قالت سيبيدي مورمونك، رئيس قطاع التشغيل بـ"إفريقيا 50"، إن "إفريقيا 50" عبارة عن منصة للاستثمار في البنية التحتية الخضراء، ويساهم في هذه المنظمة ٥١ دولة بما فيهم مصر.

تمويل المشروعات الخضراء

وأكدت سيبيدي مومونك، خلال لقائها عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المجلس تناول الإسبوع الماضي مناقشات حول تمويلات الدول الإفريقية المتضررة من المناخ، معبرة:" نبحث سبل تعزيز تنمية البنية التحتية الخضراء في القارة السمراء، كما أننا نهدف تسجيل صفر في المائة من الانبعاثات الكربونية".

التغيرات المناخية

وتابعت: "نسعى الحصول على تمويل من البنوك لتمويل المشروعات الخصراء في القارة السمراء، كما أننا نهدف إيجاد رعاة من القطاع الخاص لتمويل تلك المشروعات الخضراء".

وذكرت:" البنية التحتية الخضراء يعني أنها مشروعات تعمل على تقليل الحد الأدنى من الانبعاثات الكربونية، للحد من آثار التغير المناخي على الكوكب، ونطمح في تحقيق الصمود في المشروعات الخضراء كي تستطيع الصمود في تلك التغيرات المناخية المفاجئة".