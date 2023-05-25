الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس قطاع التشغيل بـ"إفريقيا 50": نهدف لتعزيز تمويل المشروعات الخضراء بالقارة السمراء

تمويل المشروعات الخضراء
تمويل المشروعات الخضراء

قالت سيبيدي مورمونك، رئيس قطاع التشغيل بـ"إفريقيا 50"، إن "إفريقيا 50" عبارة عن منصة للاستثمار في البنية التحتية الخضراء، ويساهم في هذه المنظمة ٥١ دولة بما فيهم مصر.

تمويل المشروعات الخضراء 

وأكدت سيبيدي مومونك، خلال لقائها عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المجلس تناول الإسبوع الماضي مناقشات حول تمويلات الدول الإفريقية المتضررة من المناخ، معبرة:" نبحث سبل تعزيز تنمية البنية التحتية الخضراء في القارة السمراء، كما أننا نهدف تسجيل صفر في المائة من الانبعاثات الكربونية".

التغيرات المناخية 

وتابعت: "نسعى الحصول على تمويل من البنوك لتمويل المشروعات الخصراء في القارة السمراء، كما أننا نهدف إيجاد رعاة من القطاع الخاص لتمويل تلك المشروعات الخضراء".

وذكرت:" البنية التحتية الخضراء يعني أنها مشروعات تعمل على تقليل الحد الأدنى من الانبعاثات الكربونية، للحد من آثار التغير المناخي على الكوكب، ونطمح في تحقيق الصمود في المشروعات الخضراء كي تستطيع الصمود في تلك التغيرات المناخية المفاجئة".

سيبيدي مومونك القاهرة الإخبارية تمويل المشروعات الخضراء رئيس قطاع التشغيل بـافريقيا50 قناة القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

الداخلية تكشف تفاصيل تمكين شخص من فيلا بحكم قضائى فى القليوبية

"التصديري للحاصلات" يُصدر ضوابط الحجر الزراعي لمصدري الموالح

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق الفيوم

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية