ممثل "إرادة جيل": العجز في إعداد المدرسين أبرز تحديات المنظومة التعليمية

قال الدكتور محمد عبد المقصود، ممثل عن حزب إرادة جيل، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر، ونسعى من الحوار الوطني أن يتم تدارك هذه التحديات.

تحديات التعليم في مصر

وأكد “عبد المقصود”، خلال كلمته بجلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، المذاعة عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن التحديات التي تواجه التعليم قبل الجامعي تتمثل بعضها في العجز بإعداد المعلمين، وزيادة الإقبال على الدروس الخصوصية، استناذ الطلاب على الكتب الخارجية دون كتب الوزراة، العجز في الأدوات المدرسية، عدم وجود رعاة لاكتشاف المواهب الرياضية والتعليمية، فقدان قناة مدرستي للترويج الإعلامي الصحيح، عدم وجود حافز مادي مجزي للمعلم.

مقترحات الحوار الوطني للتعليم

وتابع:"اقترح الإعداد الجيد للمعلم الذي في دوره يخلق قدرة تنافسية مع مدرس الدروس الخصوصية، الاهتمام بفصول التقوية، متابعة أداء الطالب باستمرار، إعادة النظر في المناهج التعليمية حتى تكون الكتب المدرسية المرجع الأول للطالب، رعاية قناة مدرستنا والمواهب الرياضية والتعليمية لدى الطلاب, ضمان الجودة التسويقية لقناة مدرستنا من الشرح المبسط والمراجعة الدورية، وجود حافز علمي للطالب إضافة إلى الحافز الرياضي، إضافة مادة التربية ضمن مناهج الدراسة.