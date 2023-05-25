الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز السادات يكشف تفاصيل "استثمارات مصرية إسبانية" بالمنطقة الصناعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز مدينة السادات، مصنع أحد الاستثمارات الجديدة المصرية الإسبانية، الذي يقع في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات.

رافقه خلالها نواب ومعاونو رئيس الجهاز ومديرى الإدارات التنفيذية، في إطار خطة الزيارات الخاصة بالمناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين. 

واستهل المهندس أشرف عبد الغني رئيس الجهاز باستقباله رئيس مجلس الإدارة حيث بدأت فعاليات الزيارة بعرض تفصيلي عن المصنع وخطوط الإنتاج وعدد العمالة ومدى اختيار مدينة السادات لإقامة هذا المصنع العملاق والذى تبلغ مساحة 140000 متر مربع والذى يتنوع فيه المنتجات بين البطاطين والسجاد والحافظة والفوطة والكفرتة والاقمشة وغيرها.

 وأفاد بأنه يشغل 1800عامل ومهندس 70% من العمالة من مدينة السادات، موضحا أن خطة التصدير تصل إلى  25% من المنتجات ومتوقع مستقبلا الوصول إلى 50% بخلاف تغطية السوق المحلى بالكامل.

وأشار رئيس جهاز السادات إلى أن المصنع يوجد به محطة معالجة قدرة 3000م 3/يوم يتم إعادة استخدام 500م3 منها في الصناعة.

اسبانيه استثمارات مصر استثمارات أشرف فتحي العملاق المنطقة الصناعية

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

المرور ترفع آثار حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى

رئيس جهاز السادات يكشف تفاصيل "استثمارات مصرية إسبانية" بالمنطقة الصناعية

كيف تجذب الاستثمارية المتاحة في قطاع الأعمال الاستثمارات الأجنبية؟.. استشاري اقتصادي يجبب

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية