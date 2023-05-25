رئيس جهاز السادات يكشف تفاصيل "استثمارات مصرية إسبانية" بالمنطقة الصناعية

زار المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز مدينة السادات، مصنع أحد الاستثمارات الجديدة المصرية الإسبانية، الذي يقع في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات.

رافقه خلالها نواب ومعاونو رئيس الجهاز ومديرى الإدارات التنفيذية، في إطار خطة الزيارات الخاصة بالمناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

واستهل المهندس أشرف عبد الغني رئيس الجهاز باستقباله رئيس مجلس الإدارة حيث بدأت فعاليات الزيارة بعرض تفصيلي عن المصنع وخطوط الإنتاج وعدد العمالة ومدى اختيار مدينة السادات لإقامة هذا المصنع العملاق والذى تبلغ مساحة 140000 متر مربع والذى يتنوع فيه المنتجات بين البطاطين والسجاد والحافظة والفوطة والكفرتة والاقمشة وغيرها.

وأفاد بأنه يشغل 1800عامل ومهندس 70% من العمالة من مدينة السادات، موضحا أن خطة التصدير تصل إلى 25% من المنتجات ومتوقع مستقبلا الوصول إلى 50% بخلاف تغطية السوق المحلى بالكامل.

وأشار رئيس جهاز السادات إلى أن المصنع يوجد به محطة معالجة قدرة 3000م 3/يوم يتم إعادة استخدام 500م3 منها في الصناعة.