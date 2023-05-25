الدكتور حمدي سعد مديراً تنفيذياً للمستشفيات الجامعية بسوهاج

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الدكتور حمدي سعد محمد الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة سوهاج مديراً تنفيذيا ًلمستشفيات الجامعة، لمدة 3 سنوات.

وقدم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على دعمه الدائم للجامعة، مهنئاً الدكتور حمدي سعد ومتمنياََ له دوام النجاح والتوفيق، في المهام الموكلة إليه، لخدمة الجامعة وتقديم الرعاية الصحية لمواطني محافظة سوهاج و محافظات الصعيد المجاورة.

فيما شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات الورشة العلمية التي نظمتها وحدة مكافحة العدوي بالمستشفى الجامعي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومنظمة الصحة العالمية عن " الحقن الآمن"، وذلك بحضور الدكتور ‏حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، والدكتورة إيمان سلامة نائب مدير المستشفى الجامعي، والدكتورة إسراء حسين مهران مدير وحدة العدوى بالمستشفى، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفي الجامعي بالمقر القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق أن تلك الورشة العلمية تهدف في المقام الأول إلى رفع مهارات مقدمي الخدمات الصحية، مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية وزيادة جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن ورشة العمل استهدفت تدريب كافة أعضاء المهن الطبية على سياسات الحقن الآمن وكيفية تطبيقها داخل المستشفيات الجامعية بسوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى.

وأوضح الدكتور حمدي سعد ان فعاليات الورشه تستمر علي مدار يومين وتستهدف 100 من الأطباء وهيئة التمريض، ويحاضر فيها كلاً من الدكتورة إسراء حسين مدير الوحدة والدكتورة جهاد حمدي طبيبة بالوحدة، مؤكداً علي أهمية تطبيق سياسات مكافحة العدوى اثناء تقديم الخدمة الطبية للمريض بالمستشفى، ومن أهمها سياسة الحقن الآمن، والتي تهدف إلى تقديم الحماية الكاملة للمريض ولمقدمي الخدمة الطبية.

‏ومن جانبها أوضحت الدكتورة إسراء حسين أن الورشة ناقشت الحقن الآمن والأضرار الناتجة عن الحقن الغير آمن، وطرق إعطاء العلاج بطريقة آمنة وصحيحة، ومواصفات غرفة تحضير العلاج وكيفية تخزينه بطريقة صحيحة، إلى جانب الاستخدام الآمن للأدوية ‏أحادية ومتعددة الجرعات، وكيفية التعامل عند حدوث وخز بالإبر أو الآلات الحادة وضرورة تبليغ فريق وحدة مكافحة العدوى.