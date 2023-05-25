الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأمريكي: يجب تمكين أوكرانيا من الدفاع عن أجوائها

لويد اوستن
لويد اوستن

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إنه يجب تمكين أوكرانيا من الدفاع عن أجوائها ولا تراجع عن ذلك، مشيرًا إلى أنه سيعمل الحلفاء على تكثيف تدريب الوحدات القتالية الأوكرانية، حيث سنوفر كل الذخائر الضرورية لمساعدة أوكرانيا في الهجوم المضاد.  

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "سنواصل تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها". 

وقال وزير الدفاع لويد أوستن، الخميس، إنه يأمل أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-16 في الأسابيع المقبلة، مما يعزز أوكرانيا على المدى الطويل ولكن ليس بالضرورة كجزء من هجوم مضاد متوقع في الربيع ضد روسيا.

وتحدث أوستن: "بينما اجتمع قادة الدفاع من جميع أنحاء العالم في اجتماع افتراضي لمناقشة الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا.. كان من المتوقع أن يتحدثوا عن الدول التي ستوفر طائرات F-16، وكيف وأين سيتم إجراء التدريب التجريبي؟".

وأضاف: "سيحصل المسؤولون أيضًا على تحديث حول المجهود الحربي من القادة الأوكرانيين، بما في ذلك التحضير لهذا الهجوم المضاد المتوقع وكيف يمكن للحلفاء الذين واجهوا ضغوط مخزوناتهم الخاصة، مواصلة دعم قتال كييف ضد روسيا".

وتابع أوستن قبل أن يبدأ القادة العسكريون جلستهم المغلقة: “سنضطر إلى التعمق أكثر، وسيتعين علينا مواصلة البحث عن طرق إبداعية لتعزيز قدرتنا الصناعية”، والرهانات عالية، لكن السبب عادل وإرادتنا قوية".

وقال أوستن: "نأمل أن يبدأ هذا التدريب في الأسابيع المقبلة" وهذا سيعزز ويحسن قدرات القوات الجوية الأوكرانية على المدى الطويل. وستكمل اتفاقياتنا الأمنية قصيرة ومتوسطة المدى. يبعث هذا الجهد المشترك الجديد برسالة قوية حول وحدتنا والتزامنا طويل الأمد بالدفاع عن النفس لأوكرانيا".

أوكرانيا روسيا وزير الدفاع الامريكى اجواء لويد اوستن

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