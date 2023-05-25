الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 44 عقارًا بمنطقة الجبانات "1" المسلة بالمطرية

الدكتور ابراهيم صابر
الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة خلال جولته

تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال تنفيذ إزالة عدد 44 عقار بمنطقة الجبانات 1 بمنطقة المسلة بالمطرية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر علي صرف التعويضات اللازمة للسكان قبل الإزالة، يأتي ذلك ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية لحى المطرية، أعمال حصر المنازل التي سيتم إزالتها لإنشاء دائري الأوقاف ومحور الجبانات بمنطقة "المسلة".

وتأتي الأعمال ضمن خطة أعمال التطوير والتوسعات وإنشاء محاور جديدة في محافظة القاهرة.

خريطة محافظة القاهرة لمواجهة العشوائيات وتطوير الأحياء لا تتوقف وكان، صرح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جار تطوير منطقة المرج ضمن خطة المحافظة لإنشاء 7 محاور تربط المرج بشرق القاهرة والعاصمة الإدارية.

وأشار "صابر"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن العمل جارٍ في الوقت الحالي في منطقتي الترولي ومنطقة مؤسسة الزكاة ضمن خطة العمل، بتنفيذ بنية تحتية ورصف وأرصفة وتطوير شامل للمناطق سالفة الذكر.

ولفت إلى الانتهاء بالكامل من البنية التحتية في منطقتي مؤسسة الزكاة والترولي، وجارٍ في الوقت الحالي تطوير الأرصفة بجانب أعمال الرصف، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتطوير الذي يجري في منطقة المرج.

IMG-20230525-WA0046
IMG-20230525-WA0046
IMG-20230525-WA0047
IMG-20230525-WA0047
IMG-20230525-WA0048
IMG-20230525-WA0048
IMG-20230525-WA0049
IMG-20230525-WA0049
IMG-20230525-WA0044
IMG-20230525-WA0044
ازالة عشوائيات المسلة حي المطرية إزالة الجبانات 1 أخبار محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

العثور على 3 جثث مذبوحة وسط الزراعات بسوهاج

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

من بسمة بوسيل إلى هالة عمر.. القصة الكاملة لأزمة تامر حسني مع 4 سيدات

بدء التحقيق مع الأب المتهم بالتعدى جنسيًا على طفلتيه بالمقطم

رسميًا.. الإثيوبى بامالاك تسيما حكمًا لمباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية