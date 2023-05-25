إزالة 44 عقارًا بمنطقة الجبانات "1" المسلة بالمطرية

تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال تنفيذ إزالة عدد 44 عقار بمنطقة الجبانات 1 بمنطقة المسلة بالمطرية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر علي صرف التعويضات اللازمة للسكان قبل الإزالة، يأتي ذلك ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية لحى المطرية، أعمال حصر المنازل التي سيتم إزالتها لإنشاء دائري الأوقاف ومحور الجبانات بمنطقة "المسلة".

وتأتي الأعمال ضمن خطة أعمال التطوير والتوسعات وإنشاء محاور جديدة في محافظة القاهرة.

خريطة محافظة القاهرة لمواجهة العشوائيات وتطوير الأحياء لا تتوقف وكان، صرح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جار تطوير منطقة المرج ضمن خطة المحافظة لإنشاء 7 محاور تربط المرج بشرق القاهرة والعاصمة الإدارية.

وأشار "صابر"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن العمل جارٍ في الوقت الحالي في منطقتي الترولي ومنطقة مؤسسة الزكاة ضمن خطة العمل، بتنفيذ بنية تحتية ورصف وأرصفة وتطوير شامل للمناطق سالفة الذكر.

ولفت إلى الانتهاء بالكامل من البنية التحتية في منطقتي مؤسسة الزكاة والترولي، وجارٍ في الوقت الحالي تطوير الأرصفة بجانب أعمال الرصف، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتطوير الذي يجري في منطقة المرج.

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