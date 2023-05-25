الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": كليجدار أوغلو حصل على دفعة معنوية بعد أصوات حزب النصر

كليجدار أوغلو
كليجدار أوغلو

قال عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إن كمال كليجدار أوغلو، منافس أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية، حصل على دفعة معنوية بعد حصوله على أصوات حزب النصر.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن المراهنة اليوم على النسبة المرتفعة من المشاركة في الانتخابات سواء المؤيدين لأردوغان أو كليجدار أوغلو، متابعًا: "هناك إشارات بدأت تأتي من خارج البلاد حيث وصلت أعداد المصوتين في الخارج إلى أكثر من مليون و900 ألف حتى الآن".

وأشار إلى أن هذا الرقم يعتبر قياسيًا بالنسبة للمصوتين خارج تركيا، موضحًا أن مدة التصويت في الخارج انتهت منذ أمس، ولكنها مستمرة على البوابات الحدودية.

وتابع: "المواطنون الأتراك الذين يقيمون بالخارج يستطيعون التصويت في البوابات الحدودية التركية حتى يوم 28 مايو الجاري".

أردوغان يراهن على حصد المزيد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية

وأردف: "هناك حالة من التراخي لمؤيدي الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية قد حُسمت، وعلى الجانب الآخر مؤيدو المعارضة لديهم نوع من اليأس".

كما أوضح أن أردوغان يراهن على حصد المزيد من الأصوات التي قد تقتنع برؤيته بأن المعارضة لديها أجندات خفية مع منظمات إرهابية.

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