الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وفد الاتحاد الدولي لرفع الاثقال البارالمبي يشيد بمنشآت العاصمة الإدارية الرياضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، اليوم، كلا من جورج مورينو، رئيس لجنة رفع الأثقال باللجنة البارالمبية الدولية، وساندرا فلوري.

وصرح الدكتور حسام مصطفى، بأن اللجنة قامت بزيارة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية لمعاينة مقر اقامة البطولة والوفود المشاركة فيها والمتوقع لها مشاركة ٤٠ دولة وسوف يتم تنظيم دورات تحكيم وتدريب دولية على هامش البطولة لإعداد كوادر جديدة. 

وأشادت لجنة المعاينة بالمنشآت الرياضية بنادي النادي بالعاصمة الإدارية، كما أشادت بمنشآت ستاد القاهره التاريخى كما عبروا عنه في كلمتهم.

وأكد جورج مورينيو بأنه سعيد بزيارة مصر ومشاهدة التطور الكبير فى المنشآت الرياضية خاصة ما شاهده فى العاصمة الإدارية الجديده ووصفها بمدينة المستقبل، كما أشاد بمنشآت ستاد القاهرة الدولي.

وفي نفس السياق، استعانت اللجنة بـ جان أندرو، خبير رفع الأثقال التشيلي، لتطوير رفع الأثقال البارالمبية بعد عرضه خطة كاملة للفرق القومية للرجال والسيدات.

 

IMG-20230525-WA0055
IMG-20230525-WA0055
IMG-20230525-WA0054
IMG-20230525-WA0054
IMG-20230525-WA0056
IMG-20230525-WA0056
الاثقال البارالمبي الاتحاد الدولى الدكتور حسام الدين مصطفى العاصمة الإدارية اللجنة البارالمبية اللجنة البارالمبية المصرية

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

رئيس جامعة أسيوط: نحرص على دعم الباحثين وخلق بيئة بحثية ملائمة فى جميع المجالات

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

المؤبد لأب وأبنائه الأربعة بالفيوم: قتلوا ابن شقيقه طمعاً في الأرض

تراجع أسعار الغاز لـ2.532 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وزير العمل اللبنانى: العلاقات بين مصر ولبنان متميزة للغاية وتتسم بالقوة والمتانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية