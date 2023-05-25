وفد الاتحاد الدولي لرفع الاثقال البارالمبي يشيد بمنشآت العاصمة الإدارية الرياضية

استقبل الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، اليوم، كلا من جورج مورينو، رئيس لجنة رفع الأثقال باللجنة البارالمبية الدولية، وساندرا فلوري.

وصرح الدكتور حسام مصطفى، بأن اللجنة قامت بزيارة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية لمعاينة مقر اقامة البطولة والوفود المشاركة فيها والمتوقع لها مشاركة ٤٠ دولة وسوف يتم تنظيم دورات تحكيم وتدريب دولية على هامش البطولة لإعداد كوادر جديدة.

وأشادت لجنة المعاينة بالمنشآت الرياضية بنادي النادي بالعاصمة الإدارية، كما أشادت بمنشآت ستاد القاهره التاريخى كما عبروا عنه في كلمتهم.

وأكد جورج مورينيو بأنه سعيد بزيارة مصر ومشاهدة التطور الكبير فى المنشآت الرياضية خاصة ما شاهده فى العاصمة الإدارية الجديده ووصفها بمدينة المستقبل، كما أشاد بمنشآت ستاد القاهرة الدولي.

وفي نفس السياق، استعانت اللجنة بـ جان أندرو، خبير رفع الأثقال التشيلي، لتطوير رفع الأثقال البارالمبية بعد عرضه خطة كاملة للفرق القومية للرجال والسيدات.

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