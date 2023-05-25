لماذا يُعاني الأشخاص من نقص فيتامين (د) في الجسم وكيفية الحصول عليه؟

يعتبر فيتامين (د) من ضمن الفيتامينات التي يسعى لها المريض لحلها ومعرفة أسباب نقصها في الجسم لتجنبها في المستقبل.

ويستغرق وقت التعافي من نقص فيتامين (د) عدة أشهر ولكن بمتابعة الطبيب وعمل فحوصات دم كاملة لمعرفة النسبة الناقصة في جسمك.

ونرصد في السطور التالية أسباب نقص فيتامين (د) في جسمك والوقاية منه، وفقاً لموقع “women shealthnet work”.

أسباب نقص فيتامين (د)

1 - امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون والتي تحدث فقط لـ “كبار السن” بسبب تقدمهم في العمر.

2 - ومن ضمن أسباب نقص فيتامين "د" عدم التعرض للشمس، والأشخاص الذين لا يتعرضون كثيرًا لأشعة الشمس هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين (د) لأن ضوء الشمس هو أفضل مصدر للفيتامين.

3 - مرضى الجهاز الهضمي أو من يعاني من الدوخة المستمر يعانون من نقص فيتامين د، لذلك يتوجب الذهاب للطبيب ومعرفة نسبة الفيتامين الناقصة وأخذ المكملات المناسبة.

4 - التغذية الغير سليمة والمأكولات التي لا تحتوي على عناصر غذائية كاملة تؤثر على الجسم ولا تعطيه كل الفوائد المطلوبة لذلك الغذاء غير الصحي يؤثر على الفيتامينات ومن ضمنها (د).

الوقاية من نقص فيتامين (د)

1 - يجب أن تتعرض للشمس في وقت الصباح لفترة لا تزيد عن 15 دقيقة.

2 - تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة الكاملة، مثل الأسماك والبيض والحليب واللحوم.

3 - تحقق مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك حول اختبار فيتامين د، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نقص فيتامين (د)، قم بإجراء فحص دم واطلب النتائج.

4 - لا تنسى تناول مكمل 1000-2000 وحدة دولية يوميًا ولكن بعد إستشارة طبيبك الذي يتابع معك الفحوصات.

5 - يفضل أن يتناول المريض مكملات فيتامين “د” يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا، والتي يتم تناولها عن طريق الفم.

علاج منزلي للسيطرة على دوخة نقص فيتامين (د)

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك في حل مشكلات الدوخة التي تعاني منها ومن ضمن الحلول:

1 - تتضمن بعض العلاجات المنزلية البسيطة شرب الكثير من السوائل أو الاستلقاء وإغلاق عينيك أو الجلوس ببطء.

2 - الزنجبيل علاج رائع للقضاء على الدوخة، يمكنك إما شرب شاي الزنجبيل أو تناول مكملات الزنجبيل.

3 - وإذا كنت تعاني من الدوخة المزمنة، فمن المهم التحدث مع الطبيب لمتابعة حالتك الصحية.