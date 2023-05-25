الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل النور يطالب بالاستعانة بحملة الدكتوراه وحاملى الماجستير فى تطوير التعليم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عبدالرحمن بدر ممثل حزب النور بجلسة الحوار الوطني الخاصة بملف التعليم ضمن المحور المجتمعي، إن قطاع التعليم قبل الجامعي بحاجة إلى وضع رؤية كاملة وورقة عمل يتم تفعيلها على أرض الواقع، كذلك تطبيق ما جاء في الدستور وخاصة المواد الخاصة بحجم الميزانية،  كذلك وضع قانون جديد للتعليم يتماشى مع النصوص الدستورية والتطورات التي حدثت في المجتمع، كذلك التطرق لملف الرواتب وتوفير رواتب تضمن حياة كريمة للمعلمين والعاملين في منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تقوم بدور شكلي في تدريب المعلمين لذلك لا بد من العمل على تفعيل دورها والعمل على تطبيق تدريب فعلي للمعلم،  وأيضا تطوير وتأهيل الطلاب ويكون معتز بهويته الوطنية.

كما طالب ممثل النور بضرورة الاستعانة بحملة الدكتوراه وحاملي الماجستير بحيث يكون لهم دور في تطوير التعليم والاستفادة بخبراتهم وتخصصهم، هذا بجانب العمل على الاستفادة من الرسائل العلمية حول تطوير التعليم وحل المشاكل الموجودة به.

وشدد بدر على ضرورة تحويل المؤسسات التعليم إلى منبر للتطوير والتدريب والتأهيل والعمل على سد احتياجات سوق العمل من خلال المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أنه لا بد من العمل على تطبيق مفهوم اللا مركزية في منظومة التعليم قبل الجامعي وإعطاء صلاحيات أكبر لمديري الإدارات التعليمية.

وتابع: كذلك العمل على استبدال المناهج المبنية على الحفظ واستبدالها باخرى قائمة على التفكير والإبداع، بجانب وضع رؤية لعلاج الانحرافات الفكرية في ضوء الهوية المصرية.

وطالب بدر بضرورة تصدير النماذج المصرية في التاريخ والمجتمع وإعادة التربية بالقدوة والاستفادة بالتجارب في الدول الناجحة في ملف التعليم.

احتياجات سوق العمل الاكاديمية المهنية للمعلمين التعليم ما قبل الجامعي الحوار الوطنى الرسائل العلمية العملية التعليمية

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