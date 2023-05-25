غدًا.. ناير ناجى وراجح داوود فى ضيافة "معكم منى الشاذلى"

تستقبل الإعلامية منى الشاذلي كلًا من المايسترو ناير ناجي والمؤلف الموسيقي راجح داوود، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها غدًا الجمعة على قناة cbc.

ويعرب "ناجي"، خلال اللقاء، عن سعادته بمشاركة داوود في عمل أوبرا دون جيوفاني في مكتبة الإسكندرية خلال الأيام الماضية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويوضح داوود كيف أن الأوبرا ليست عملًا موسيقيًا فحسب، ولكنها تعتمد على التمثيل والإبهار البصري والعناصر المساعدة من ديكور وإضاءة وحركة، وهو ما تحقق في دون جيوفاني. كما يتحدث عن تأثره بإشادات الجمهور حتى لو تأخرت قليلًا، مثلما حدث مع موسيقى فيلم "الكيت كات".



وفي الفقرة الثانية، يحل الدكتور زكريا هميمي عالم الجيولوجيا ورئيس اللجنة الوطنية لعلوم الجيولوجيا، للحديث عن أحدث كتبه المنشور بدار نشر شبرنجر نيتشر العالمية.

ويوضح هميمي أن الكتاب يعد أحدث عمل منشور عن جيولوجيا مصر عبر العصور، مشيرًا إلى تفاصيل مشاركته في الكتاب ضمن 63 عالمًا وباحثًا حول العالم.

ويشرح عالم الجيولوجيا أحدث التقنيات المستخدمة فيما تم نشره بالكتاب، وكذلك أهم النقاط المضيئة الخاصة بموارد مصر الطبيعية.

كما يحل أبطال مسرحية "طيب وأمير" ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل على قناة cbc.

ويعرب الفنان هشام إسماعيل أحد أبطال العرض الكوميدي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه العرض، ويكشف عن تفاصيل حالة البهجة التي يعيشها أبطال العرض بسبب إعجاب الجمهور بالعرض والتجاوب الكبير معه.

ووسط حالة من الضحك يتفاعل جمهور البرنامج مع أبطال العرض المسرحي وهم يحكون كواليس "طيب وأمير".

ويتحدث محمد جبر مخرج العرض المأخوذ عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، عن حالة التعاون بين فريق العمل، وكيف كانت سببًا رئيسيًا في خروج العمل بشكل نموذجي.

