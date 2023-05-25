اقتصادية النواب: تعزيز التواجد فى السوق الإفريقية له العديد من الإيجابيات

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصناعة والزراعة أولوية قصوى، ومن ثم يجب ترجمة الجهود المبذولة لدعم القطاعين الهامين خلال الفترة المقبلة، سواء تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية أو النهوض بالصناعة الوطنية وفتح أسواق خارجية للمنتج الوطني وكذلك للحاصلات الزراعية.

وأكد هندي، في تصريحات له اليوم، أن إفريقيا سوق واعدة، ومن ثم يجب أن تكون هناك رؤية لتعزيز تواجد مصر فى السوق الإفريقية، خاصة أن تعزيز التواجد له العديد من الإيجابيات أبرزها التوسع فى خلق أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وتوطيد العلاقة مع دول القارة السمراء، مشيدًا بتوجه مصر خلال الفترة الأخيرة نحو القارة الإفريقية واستعادة مكانتها بالجهود المترامية للقيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف عضو النواب، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية لإفريقيا 37 مليون دولار تمثل 2% فقط من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية للعالم كله، وهو رقم منخفض، وذلك وفقًا لإحصائيات شهر ديسمبر الماضى، ولهذا يجب أن تكون هناك رؤية وتنفيذ فعلى على أرض الواقع لزيادة التواجد وفتح المزيد من الأسواق، وكذلك القطاع الصناعى، يساهم بنسبة صغيرة جدًا.

وشدد على ضرورة منح الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية نسبة إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لإفريقيا لجميع الصادرات، عدا السلع المستثناة التى يتم تحديدها، وذلك لضمان مزيد من التواجد داخل القارة الإفريقية.

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن في وقت سابق: أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت مليارًا و611 مليون دولار، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 ملايين دولار.