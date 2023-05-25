الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى للجانب الإيطالى: "هنخلص الإجراءات إمبارح قبل النهارده.. ماتخافوش"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجانب الإيطالي، بتنفيذ وإنجاز كل الإجراءات الإدارية المطلوبة لتطوير صناعة التعدين في مصر في حال تعزيز التعاون في مجال إنتاج "الكوارتز".

وأضاف خلال كلمة له بافتتاح مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز: "بنوعدكم هنخلص كل الإجراءات إمبارح قبل النهارده.. ماتخافوش".

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، شريف عبدالحليم اللبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف براند، والسفير الإيطالي، إلى دعم المراحل المتبقية من مراحل إنتاج الكوارتز، قائلًا: "ممكن نتصل على أعلى مستوى مع الحكومة الإيطالية لدعم المراحل المتبقية".

الرئيس السيسي إيطاليا تعزيز التعاون قطاع التعدين تعهد الرئيس السيسي

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