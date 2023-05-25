129 ألف طالب يواصلون الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية

يستكمل أكثر من 129 الف طالبا بدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي لليوم السادس على التوالي، فى كافة التخصصات والبرامج للدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

وتجرى الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي وفق عدد الدفعات اليومية للطلاب، على النحو التالي:

- (690) لجنة عقدت بها امتحان العملي – المعامل، بإجمالي (129025) طالبا وطالبة.

- (30) لجنة عقدت بها امتحان التقييم النهائي – لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بإجمالي (1819) طالب وطالبة.

وكان قد أشاد ممثلي سوق العمل المشاركين في أعمال التقييم النهائي بكافة النوعيات بالمستوي الفني الذي أظهره الطلاب أثناء التقييم المهاري، وكذلك بملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب والتي تحتوي على أدلة أداء الطلاب للمهارات المختلفة أثناء الأعوام الدراسية، والتأكيد علي المستوي المتميز لدي الطلاب.

كما قام الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، يرافقه الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور مهندس محمد أحمد عبد المقصود مشرف عام امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث، والدكتور محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بتفقد لجنة الشهيد أحمد محمد أحمد البرهيمي الصناعية بنين (شبين الكوم الصناعية بنين سابقاً) رقم (219) والتي أدى بها عدد (25) طالب من دارسى برنامج فني تركيبات كهربية المطور على منهجية الجدارات الفنية، وتم الاطمئنان على توافر المعدات والأجهزة والأدوات والخامات اللازمة لأداء الاختبار العملى في وجود ممثلي سوق العمل.

كما تم تفقد أداء طالبات لجنة مدرسة شبين الكوم الصناعية بنات، وعددهم (16) طالبة لاختبار مادة الحاسب الآلي في المعمل الخاص، وقد تم ملاحظة وجود بعض السلبيات التي تم التنبيه علي تلافيها، وتحويل المتسببين فيها إلى الشئون القانونية للتحقيق.