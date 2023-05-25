القمة المصرفية "الأوروبية ــ العربية" 2023 تنطلق في باريس اليوم

تنطلق القمة المصرفية الأوروبية ــ العربية لعام 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون 27 دولة عربية وأوروبية.

وينظم القمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، وغرفة التجارة الدولية - باريس، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بحضور السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.

- أبرز الموضوعات التي ستناقشها القمة

ومن المقرر أن تناقش القمة عددا من الموضوعات ذات أهمية، من بينها تفعيل التنمية العربية - الأوروبية المستدامة وتعزيز الصمود في وجه التغير المناخي والأمن الغذائي وعدم الاستقرار المالي.

وخلال افتتاح أعمال القمة سيتم تكريم الشيخ عبدالله الراجحي، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، بصفته الشخصية المصرفية العربية لعام 2023.

ويأتي تكريم عبدالله الراجحي تتويجا لإنجازاته في عدد من الملفات المصرفية والخدمة المجتمعية، التي ساهمت في تقديم مصرف الراجحي كعضو فاعل في خدمة المجتمع بالإضافة إلى شراكته في دعم الاقتصاد الوطني عبر بناء الاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال التركيز على تبني المبادرات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي، وكذلك الدور المجتمعي للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.

وتنعقد القمة بحضور شخصيات من 27 دولة عربية وأوروبية تتضمن قيادات المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية، كما تمثل المنصة العربية - الأوروبية للتعاون الاقتصادي والمصرفي الذي عمل ويعمل عليها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع شركائه الأوروبيين منذ أكثر من 15 عاما، ويترأس وفد القطاع المصرفي العربي رئيس الاتحاد محمد الأتربي.

وعلى هامش القمة المصرفية العربية الأوروبية، يعقد الاتحاد مؤتمرا مشتركا بين مركز الوساطة والتحكيم التابع لاتحاد المصارف العربية وغرفة التجارة الدولية (ICC) غداً في باريس، بمقر غرفة التجارة الدولية في باريس، تحت عنوان "التحكيم: عدالة حديثة تحمي الاستثمارات المصرفية والتجارية الدولية".

وسوف يلقي رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي كلمة في الجلسة الافتتاحية، ثم مايا أتيج المديرة العامة للاتحاد المصرفي الفرنسي، وفنسان رينا رئيس غرفة التجارة العربية الفرنسية.