تقارير: تباطؤ الاقتصاد الأمريكى مع استمرار ارتفاع التضخم فى مارس

كشفت تقارير دولية عن استمرار معدلات التضخم لشهر مارس، في التراجع في الولايات المتحدة الأمريكية، كما هو موضح في بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلّا أن معظم هذا الانخفاض كان واضحًا فقط في معدل التضخم الرئيسي وليس معدل التضخم الأساسي، وعلى أساس شهري وسنوي، لم يطرأ نسبيًا أي تغير على كل من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، ما يسلط الضوء على استمرار ارتفاع معدل التضخم على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ واحدة من دورات تشديد السياسة النقدية الأكثر قوة، علاوة على إشارته إلى أنه قد يحتاج إلى تمديد دورة رفع أسعار الفائدة.

وجاءت بيانات العمالة لشهر مارس- الصادرة في شهر أبريل- متفاوتة، حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له منذ عامين تقريبًا، كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن ADP أن عدد الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي تراجعت بشكل غير متوقع.

ومن ناحية أخرى، تراجعت معدلات البطالة لشهر مارس بشكل غير متوقع، مما يشير إلى استمرار ضيق سوق العمل، وهو الأمر الذي عززته بيانات شهر أبريل- الصادرة في مطلع شهر مايو- والتي أشارت أيضًا إلى استمرار انتعاش الوظائف غير الزراعية.

وعلى صعيد النمو، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2023 بشكل مفاجئ، ما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قبل اندلاع أزمة انهيار المصارف بالولايات المتحدة، مدفوعًا بتراجع معدلات المخزون. وعلى الرغم من ذلك، قفز مؤشر الاستهلاك الشخصي بشكل حاد، مما ساعد على حماية انتعاش النمو من حدوث انخفاض حاد.

وعلى الرغم من وجود إشارات تدل على ارتفاع مؤشر الاستهلاك الشخصي، استمر انكماش بيانات مبيعات التجزئة بشهر مارس- والصادرة في شهر أبريل- مما سلط الضوء بشكل أكبر على أن المستهلك الأمريكي قد خفّض إنفاقه على السلع الضرورية.