"CNN": الأمريكيون يعيشون حالة قلق وخوف من تخلف واشنطن عن سداد الديون

حذرت شبكة "CNN" الأمريكية في تقرير لها من تداعيات تخلف واشنطن عن سداد الديون، مشيرة إلى أن الأمريكيين يعيشون في حالة من الخوف والقلق لا سيما مع احتمالية تأخر الرواتب وتخفيضات الإنفاق.

- أزمة س قف الديون



وقالت الشبكة الأمريكية، إن الأمريكيين الذين يحاولون بالفعل التغلب على التضخم المرتفع باستمرار وأسعار الفائدة المرتفعة، والاضطراب المصرفي ومخاوف الركود يواجهون الآن محاولة الاستعداد لما هو أسوأ ولا يمكن تصوره وهو التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة.

يأتي هذا بينما تتواصل مفاوضات سقف الديون في مبنى "الكابيتول هيل"، مع اقتراب الموعد النهائي للتخلف عن السداد، بينما يبذل المواطنون الأمريكيون قصارى جهدهم لحماية أنفسهم وسبل عيشهم.

وقال قطاع عريض من الأمريكيين لشبكة "CNN"، إنهم أصبحوا قلقين بشكل متزايد ليس فقط بشأن تهديد تخلف الولايات المتحدة عن بعض أو كل مسئولياتها المالية، ولكن أيضًا بشأن آثار أي تخفيضات في الإنفاق تم إجراؤها في المفاوضات.

- أمريكيون: نتعرض الآن لانتكاسة كبيرة في الولايات المتحدة

من جانبه قال نافي جريفين، وهو خريج جامعي من ولاية أركنساس عام 2020، لسي إن إن: "نحن نتعرض الآن لانتكاسة كبيرة في الولايات المتحدة".

وقال كيم ديكرسون من ولاية فرجينيا: "نحن نعتمد على مدفوعات إعاقات الضمان الاجتماعي الشهرية ونخشى توقفها".

وقالت تيري هاوس، من ويتشيتا، إن والدتها كانت منذ فترة طويلة شخص يعتمد على نفسه، مشيرة إلى أن والدتها من المحاربين القدامى في الحرب الكورية.

وتابعت أن والدتها استمرت في العمل كمعلمة في مدرسة عامة ثم درست اللغة الإنجليزية والتاريخ للمهاجرين لاحقًا، ولكنها الآن تعتمد على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ومعاش المدرسين بينما تخشى الآن من انقطاع الضمان الاجتماعي.

فيما قال لاند، 41 عامًا، التي تعاني زوجته من إعاقة: "لقد نفدت منا مدخرات التقاعد بسبب الديون الطبية منذ سنوات، والتخلف عن السداد قد يكون سيئًا حقًا بالنسبة لنا. أنا موظف في حكومة المدينة، نحن على المساعدة العامة ولدينا قروض".