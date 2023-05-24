الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب "عقب سيجارة".. السيطرة علي حريق نشب بحظيرتي مواشي في المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالمنيا في السيطرة على حريق هائل اندلع بحظيرتي لتربية الماشية في قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، بسبب عقب سيجارة مشتعل، مما أسفر عن نفوق 3 روؤس ماشية دون إصابات بشرية.
 

كان  اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة  النجدة، بنشوب حريق داخل حظيرتين لتربية الماشية بقرية زهرة التابعة للوحدة المحلية للبرجاية.
 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية حيث تبين نشوب الحريق بحظيرتين لتربية الماشية ملكا لكلا من: "س.ب"، ر.م" وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون إصابات بشرية، فيما نتج عن الحريق نفوق 3 روس ماشية، وتم التحفظ علي مكان الحريق، واخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق، وقد رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب إلقاء عقب سيجارة مشتعل.

السيطرة على حريق هائل حظيرة لتربة المواشي بقرية زهرة مركزامنيا نفوق 3 روؤس ماشية عقب سيجارة مشتعل قوات احماية المدنية اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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