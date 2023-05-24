محافظ الوادي الجديد يكرّم عددًا من التنفيذين المتميزين

كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، عدد من التنفيذيين المتميزين في مهامهم الوظيفة، بحضور لفيفٍ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

حيث تم تكريم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة لعام ٢٠٢٢ والتي حصدت بها المحافظة ثلاثة مراكز متقدمة بفئات أفضل مدينة وقرية وموظف حكومي على مستوى الجمهورية، كما أشادت الجائزة بالمشاركة المتميزة لمركزي الخارجة والفرافرة وقرية بغداد بباريس.

كما شمل التكريم الجهود الفعالة لرؤساء عدد من القرى الأكثر مبيعًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ تيسيرًا على المواطنين، وكذلك جهود وأنشطة فرع المجلس القومي للسكان وأندية السكان بالوحدات القروية في التوعية ومحو الأمية للسيدات بالقرى، بالإضافة إلى تكريم أحد الأطباء البيطرين، تقديراََ لتفانيه في عمله بالإدارة البيطرية بباريس.

وترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والأمنية.

وجاءت أهم القرارات ما يلي:

- التأكيد على الاستعداد والجاهزية لامتحانات الثانوية العامة وتكثيف المراجعات الإلكترونية لطلاب المناطق النائية بالمحافظة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.

- سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بانتقال العاملين بالجهات الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية شهر يونيو القادم، وتسليم المباني الإدارية داخل مدينة الخارجة.

- حصر وتحديد احتياجات قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من الوحدات الخدمية والحكومية؛ استعدادًا لانطلاق المرحلة خلال الفترة المقبلة.

- استمرار مبادرات توفير الأسماك الطازجة والسلع التموينية بأسعار مخفضة بكافة مراكز المحافظة؛ للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

- إدراج منطقة أبو طرطور ضمن الوحدات القروية التابعة لمركز الخارجة.

- تكليف قطاع الري بالإنتهاء من تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية والبدء بالمشروعات الزراعية الكبرى وذات الاستهلاك الأعلى؛ ترشيدًا وحفاظاََ على المياه الجوفية.

- إنذار أصحاب المحال التجارية غير الرخصة لتوفيق أوضاعهم، يتم بعدها فصل المرافق عن المحال غير المرخصة.

- التشديد على حظر زراعة الأرز داخل مراكز المحافظة، مع السماح بزراعته بمنطقة بحيرة باريس للراغبين.