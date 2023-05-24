الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

160 سيارة و230 تريسيكل للتوسع في أنظمة الجمع السكني للقمامة بالإسكندرية

الجمع السكني للقمامة
الجمع السكني للقمامة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على زيادة معدلات رفع القمامة والارتقاء بمستوى الخدمات البيئية مع بدء موسم الصيف، مؤكدا على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، وضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وكلف المحافظ المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمتابعة رؤساء الأحياء للتنسيق مع شركة نهضة مصر في رفع القمامة من الشوارع أول بأول، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها حرصا علي الصحة العامة للعاملين والمواطنين.

أنظمة جمع القمامة بالأحياء

ووجه“ الشريف ”بالتركيز على منظومتي الجمع السكني، والجمع من أمام الوحدات للارتقاء بمستوى الأداء والقضاء علي ظاهرة النباشين، موضحا أن شركة نهضة مصر تعمل طبقا لثلاثة أنظمة هي:

النظام الأول: الجمع النمطي العادي وذلك عن طريق جمع المخلفات الموجودة بالحاويات سواء صناديق أو كناتور في المناطق المختلفة.

النظام الثاني: هو الجمع سكني من أسفل العقارات باستخدام آلات التنبيه.

النظام الثالث: هو جمع سكني من أمام الوحدات وهو نظام قائم على صعود العاملين التابعين للشركة لكل وحدة في توقيتات محددة لجمع المخلفات من أمام باب الشقة.

وفي سبيل تنفيذ ذلك قامت الشركة بتدعيم أسطولها بعدد كبير من سيارات النقل والتريسيكلات لضمان الوصول إلى كافة الشوارع والأزقة، حيث تم الدعم بأكثر من 160 سيارة مختلفة الأحجام، و230 تريسيكل وذلك للعمل بهم في نطاق الأحياء.

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الإسكندرية موسم الصيف الجمع السكني الجمع من أمام الوحدات رفع القمامة

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