ذا تايمز: حادثة فينيسيوس جونيور تؤثر على حظوظ استضافة إسبانيا لكأس العالم 2030

ذكرت تقارير صحفية، أن الحادثة العنصرية التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في مباراة الفريق أمام فالنسيا، قد تؤثر على حظوظ إسبانيا، في استضافة بطولة كأس العالم 2030.

فينيسيوس جونيور تلقى إهانات عنصرية من جماهير فالنسيا، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه السبت، في الدوري الإسباني.

وأطلقت دول إسبانيا، البرتغال، المغرب، ملفًا مشتركًا لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن الإساءة العنصرية للاعبي كرة القدم، بمثابة العار لإسبانيا، حيث أتت واقعة فينيسيوس لتسلط الضوء على مشكلة المشجعين الإسبان المرتبطة بالعنصرية.

وأوضحت الصحيفة، أنه إذا لم تتم إجراءات حاسمة للقضاء على العنصرية في المنافسات المحلية، فمن المتوقع ألا تحصل على شرف استضافة كأس العالم 2030، حيث إن الحكومة الإسبانية مُلزمة بمساعدة رابطة الدوري الإسباني، ومنحها كافة الصلاحيات للتصدي وإزالة تلك العنصرية من اللعبة.