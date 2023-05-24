تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادره 12 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( SEAPEAK ARWA ) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 286 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال والسفينة (BRAHAM M) والتي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18818 طنا تشمل: 1000 طن ملح معبأ و6300 طن كلينكر و9983 طن يوريا و1535 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55543 طنا تشمل: 12134 طن ابلاكاش و8000 طن خردة و4600 طن حديد و13520 طن ذرة و16558 طن قمح و2229 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 731 طن.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 368 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 426 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 3016 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 142463 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158887 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3968 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي، و4 وحدات نهرية (بارجات) بعد أن تم تحميلهم بشحنة تبلغ حوالى (1309 أطنان) من القمح متجهه إلى صوامع امبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا لعدد 5980 شاحنة.