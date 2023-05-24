كشف سر طلب جول كوندي الرحيل عن برشلونة

أثار الفرنسي جول كوندي، مدافع برشلونة الإسباني، جدلًا كبيرًا بعدما تقدم بطلب الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وشهدت الأيام الماضية، تقدم جول كوندي بطلب الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

السر وراء طلب جول كوندي الرحيل عن برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن جول كوندي طلب الرحيل عن برشلونة، نظرًا لرغبته في تغيير مركزه واللعب كقلب دفاع بدلًا من اللعب على الطرفين.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن جول كوندي لا يريد أيضًا اللعب في مركز الظهير، حتى يتجنب أي أخطاء محتملة في أدائه مع فريق برشلونة قد تُعجّل برحيله أو جلوسه على مقاعد البدلاء.

من جهته؛ علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على موقف كوندي وطلبه بالرحيل:"لقد تحدثت مع جول كوندي، وكنت واضحًا معه".

وأضاف:"ما يتردد غير صحيح، كل ما أعرفه أن جول كوندي ترك الاجتماع سعيدًا، ونفس الشيء بالنسبة لي، لا توجد مشاكل بيننا".

يأتي رد تشافي عقب انتهاء مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بهزيمة البلوجرانا بنتيجة 1-3.

ورغم الهزيمة، ولكن نجح برشلونة في حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه هذا الموسم 2022-2023، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، وذلك للمرة 27 في تاريخه.