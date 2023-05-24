الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: مصر تستضيف اجتماعات بنك التنمية الإفريقية في وقت "مهم جدا"

بنك التنمية الإفريقية
بنك التنمية الإفريقية

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تؤكد على أن الدولة لديها رؤية واضحه في دعم الاقتصاد الإفريقي والتنمية، وبدأ ذلك منذ عام 2014 من خلال استضافة عدة اجتماعات أفريقية بمصر. 

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترانيوز"، أن أهمية الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تأتي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة استكملاً للجهود المصرية، في توقيت غاية الأهمية بالنظر لما تمر به القارة الأفريقية من مواجهة عدة تحديات وأزمات اقتصادية. 

وتابع الكاتب الصحفي، أن اجتماعات البنك الإفريقي رسالة إيجابية بشأن جدية مصر في متابعة توصيات قمة المناخ "كوب 27" ودعمها لحقوق الدول الإفريقية في التنمية الاقتصادية، والحصول على التمويل اللازم من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما يؤكد الدور المصري في هذا القطاع بالقارة الإفريقية.

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