الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا في قرى كفر صقر بالشرقية

المعرض
المعرض

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، تحت قيادة عبدالحميد الطحاوى، ومكتب مشروعات الأورمان، فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم (200) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ابن العاص وابوشرابيه وسنجها وناطورة والسلامى مركز كفر صقر فى محافظة الشرقية. 


وصرح عبدالحميد الطحاوى، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.


وأكد الطحاوى، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.


من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.


وأوضح شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى  عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث وان ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب.


يذكر أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمال لجهود مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الأورمان والتى يتم تنظيمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

أجهزة كهربائية أثاث المنزل اجتماعى الأسر الأولى بالرعاية الاحتياجات الاجهزة الكهربائية

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

معتدل مع أمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط مُلقى جثة طفل فى كيس بلاستيك بمايو

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية: 3.3 مليون مواطن خليجى يعيشون فى فقر

خبير يُقدّم 10 خطوات وإجراءات لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات سنويًا

وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات الدبلومات العملية في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟