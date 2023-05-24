الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

جورج حبيقة يتألق في مهرجان كان السينمائى بأزياء مبهرة

نجمات كان
نجمات كان

تسير النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي على قدم وساق، وبالطبع مع مجموعة الأفلام التي تُعرض لأول مرة من جميع أنحاء العالم، يستلزم المهرجان أيضًا لحظات مهمة في الموضة، المصمم الذي لفت انتباه الجميع بسبب الإطلالات الساحرة والأنيقة التي ابتكرها للنجوم كان الأيقونة اللبنانية جورج حبيقة من Alessandra Ambrosio إلى Carmella Rose إليك مجموعة من هذه الإطلالات التي لا تُنسى.

فرنوش حميدان


أذهلت عارضة الأزياء الإيرانية فارنوش حميدان بفستان ذهبي مكشوف الكتفين مزين بالخرز الثقيل مع اللمسة الأخيرة من مجوهرات الزمرد الأخضر، ارتدت حميدان الفستان الأنيق في العرض الأول لفيلم “Jeanne du Barry”.

هان دان تونج


جلبت الممثلة الصينية هان دان تونج لمسة من الألوان إلى السجادة الحمراء في كان بفستان مبهر غير متماثل مع ذيل زهري برتقالي وللتأثير الدرامي المثالي قطار وردي.

اليساندرا أمبروسيو


تألقت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو  المعروفة بعملها في فيكتوريا سيكريت في ثوب أزرق مخضر من حورية البحر مع شق عالٍ.

كارميلا روز


شوهدت عارضة الأزياء كارميلا روز على السجادة الحمراء لفيلم Indiana Jones And The Dial Of Destiny وهي ترتدي ثوبًا أزرق من Cinderella مع تفاصيل مشد ضيقة.

جيسيكا وانج


تركت نجمة TikTo، Jessica Wang انطباعًا رائعًا مع الفستان الأسود الذي انتهى بتفاصيل فضية متدلية، رتدت وانج الثوب في ليلة فيلم W China.

ديالا مكي


ظهرت الصحفية التلفزيونية ديالا مكي بشكل لافت للنظر في حدث Chopard Trophy مرتديةً فستانًا أسود ملائمًا بتفاصيل ذهبية وسلاسل متدلية، كما أنها ارتدت فستاناً فوشيا فضفاض بتفاصيل فضية اللون.

يستمر مهرجان كان السينمائي حتى يوم ٢٧ مايو ويضم باقة من مختلف العروض بحضور كبار النجوم والنجمات من جميع أنحاء العالم.

الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي جورج حبيقة مصمم ازياء فساتين السجادة الحمراء

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