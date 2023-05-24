الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية الأكثر عدلًا لتمثيل كل الفئات الشعب

ضياء رشوان
ضياء رشوان

 أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية هو الأكثر عدلًا لتمثيل كل فئات الشعب. 

 

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج “حديث الأخبار”، مع  الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن النظام بالقائمة المطلقة التي أجريت بالانتخابات السابقة هي نفسها لم تكتمل إلا بالنسبي، حيث تضمن التحالف نسبة من الأحزاب، فالناس صوتت على قائمة واحدة مطلقة لكنها مقسمة داخلها، مشيرًا إلى أنه عوضًا عن تطبيق هذه «اللفة»، والذهاب للقائمة المطلقة للتقسيم داخلها، الأولى تجميع الأحزاب القريبة من بعضها.

 

عيوب القائمة المطلقة

 وأوضح أن أحد عيوب القائمة المطلقة أنها كانت تضم كل من كان في اليسار واليمين والوسط وهذا ليس عملاً سياسياً، العمل السياسي هو اختيار قائمة على برنامج.

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