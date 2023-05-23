قومي المرأة بأسوان: تنظيم 29 من جلسات دوار في قرى "حياة كريمة"

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان 29 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وذلك تحت رعاية محافظ أسوان.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أن الجلسات تم تنظيمها بالتعاون مع مشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية حيث استهدفت توعية 1450 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرى ونجوع الرمادى بحرى وقبلى ووادى عبادى الرضوانية والمحاميد والإيمان والشهامة والصعايدة والسباعية بمركز إدفو، إضافة إلى قرى العباسية والعرب والبصالى و7 قبلى بمركز كوم أمبو.

أوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، إضافة إلى تقديم عروض مسرحية وجلسات متخصصة لتسليط الضوء على قضايا الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة بأسلوب سهل ويسير.

وأشارت إلى أنه فى السياق تم استكمال الزيارات المنزلية لتوعية الأهالى داخل قرى ونجوع مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة".

وأضافت د.هدى مصطفى أن حملة "بلدى أمانة" تهدف إلى رفع الوعى بالتحديات المجتمعية فى ظل الأزمات العالمية، بجانب عمل محاكاة لأساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء وحب الوطن، علاوة على نشر التوعية بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وبيان دورها فى تحسين جودة الحياة للأهالى والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بالقرى والنجوع المستهدفة.