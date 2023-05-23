الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أسوشيتد برس": مزاعم روسية حول إحباط غارة أوكرانية عبر الحدود

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

قال مسئول روسي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن نجحت في إحباط غارة أوكرانية عبر الحدود، نفذها أكثر من 70 مهاجمًا في معركة استمرت لـ24 ساعة.

ووفقاً  لوكالة «أسوشيتد برس»، لم يتسن تأكيد المزاعم بشكل مستقل عن التوغل المسلح للأراضي الروسية الذي بدأ يوم الاثنين.

وألقت موسكو باللوم في الغارة على المخربين العسكريين الأوكرانيين، حيث صورت كييف الحادث على أنه انتفاضة ضد الكرملين من قبل أنصار الروس، ولم يكن من الممكن التوفيق بين النسختين على الفور.

ووقعت المعركة في منطقة بيلجورود، على بعد حوالي 80 كيلومترا (45 ميلا) شمال مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا.

وزعم المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن المهاجمين المسلحين دحروا من قبل وحدات القوات المحلية والضربات الجوية ونيران المدفعية.

وقال إن أربع مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة استخدمها المهاجمون دُمرت. 

وزعم مسئولون محليون أن الطائرات المسيّرة والمدفعية استخدمت أيضا في الهجوم.

وقال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن الغارة استهدفت منطقة ريفية حول بلدة غريفورون، وهي بلدة تبعد حوالي 5 كيلومترات (3 أميال) عن الحدود، موضحًا أن 12 مدنيا أصيبوا في الهجوم، وتوفيت امرأة مسنة أثناء الإخلاء.

أوكرانيا روسيا مزاعم الحدود غارة أمريكية

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