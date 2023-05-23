رئيس مدينة سيوة يناقش تطوير مجال السياحة العلاجية والبيئية

التقى محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، الثلاثاء، محمد حسن، رئيس لجنة سيوة في غرفة المنشآت الفندقية وذلك في إطار الاهتمام بمجال السياحة ودور المدينة في النهوض بالقطاع السياحي بالواحة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة المقترحات والأفكار حول تطوير مجال السياحة والسياحة العلاجية والبيئية التي لها الدور الحيوي في جذب الزائرين للواحة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة اقتراح عقد مؤتمر السياحة العلاجية بواحة سيوة وترويج المنتجات البيئية التراثية للواحة وكذا الترويج للمناطق السياحيه الأثرية بالواحة من خلال عمل أفلام ترويجية وعرضها في الفنادق والمنتجعات السياحية وأماكن التجمعات العامة من خلال شاشات عرض.

في نهاية اللقاء، تم مناقشة مقترح توفير دليل بيئي لحل المشاكل التي تواجه قطاع السياحة البيئية والعلاجية بواحة سيوة ورفع كفاءة المنتجعات والفنادق البيئية والعاملين في مجال السياحة من خلال عقد دورات تدريبية.