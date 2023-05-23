الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 2435 جنيهًا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك إثر حالة من التفاؤل بشأن مفاوضات سقف الديون الأمريكية، بجانب تصريحات متشددة من مسئولي الفيدرالي الأمريكي، بضرورة رفع أسعار الفائدة للتغلب على معدلات التضخم لتصل إلى 2%.

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات مساء أمس الإثنين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2435 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 18 دولارًا، لتصل إلى مستوى 1955 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2783 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2087 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1624 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19480 جنيها.

ارتفعت أسعار الفائد أسعار الفائدة اقتصاد اقتصادية

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