"الزعيم.. 60 سنة فن.. حكايات وأسرار".. احتفالية بعادل إمام بمركز "إنسان" السبت

يستضيف مركز «إنسان» بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة احتفالية بعنوان "زعيم الكوميديا.. 60 سنة فن.. حكايات وأسرار"، يتحدث فيها الكاتب الصحفي أيمن الحكيم والفنان القدير محمد أبو داوود، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً.

ويتحدث الفنان محمد أبو داوود والكاتب الصحفي أيمن الحكيم عن أسرار الزعيم عادل إمام وحياته ومواقفه ومسيرته الفنية وغيرها.

أيمن الحكيم كان قد أصدر عن مركز «إنسان» للنشر كتاب "الحرفوش.. أيام عادل إمام"، وهو الكتاب الذي ضمنه الكثير عن معرفته بالنجم الشهير، وصدر في شكل سيرة روائية.

وعن الكتاب قال أيمن الحكيم في تصريح خاص سابق لـ"الدستور": «عنونت كتابي باسم الحرفوش لأن شخصية الحرفوش الصعلوك ابن البلد تنطبق على عادل إمام، ثم إن نجيب محفوظ دعا الفنان الكبير للحضور لشلة الحرافيش مع أحمد مظهر، وقال هذا الكلام الفنان الكبير، لكن الحرافيش انتهت قبل دخول عادل إمام إليها».

وأضاف:" هذا زمن عادل إمام، ويحكي الكتاب سيرته اجتماعيا وإنسانيا وثقافيا، عن الزمن كله بدءا من الحلمية التي نشأ فيها، ويحكي من واقع المقاهي والتنظيمات السياسية، وكيف كانت له تجارب مهمة جدا، الكثير مثلا لا يعرفون أنه كان جارًا للغزالي وكيف كان عادل إمام ورفقته يلعبون الكرة أمام منزله فيخرج الشيخ ويطردهم، وحكايات كثيرة أخرى عن الحلمية والمدرسة التي دخلها واسمها "بندا قادن".