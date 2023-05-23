الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المالية: التنوع بين الأسواق المالية من أهم أهداف الوزارة

محمد معيط
محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن من أهم أهداف الوزارة هو التنوع بين الأسواق المالية والأدوات التي يتم التمويل بها والعملات والمستثمرين الذي يتم التمويل من خلالهم، حيث إن إصدار باندا في الصين لأول مرة بالقارة الإفريقية يساهم في هذا الأمر.

وتابع أن التعامل بإصدار باندا هو التعامل مع السوق الصينية والمستثمرين الصينيين فقط بالعملة المحلية لهم وهي اليوان، وتنويع المصادر في هذا الاتجاه مستهدف ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوي العالم، لعدم سيطرة نوع واحد أو اثنين من العملة فقط على الصناعات والاستثمارات في العالم.

وأضاف أن مصر لديها شراكات متعددة منها الصين واليابان والهند وغيرها من الدول، مما يجعل التعاملات المالية بعملات مختلفة.

جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

محمد معيط وزير المالية المالية الأسواق المالية القارة الإفريقية إصدار باندا

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