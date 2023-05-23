الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الباحث ماجد عزت: الحوار الوطنى خطوة إيجابية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

ماجد عزت إسرائيل
ماجد عزت إسرائيل

عن رؤيته للحوار الوطني، وأهميته عقده في التوقيت الحالي، قال الباحث دكتور ماجد عزت، إن معظم الشعوب تلتقي والمجتمعات تتحاور كلما اقتضت الضرورة، وخاصة عقب حدوث ثورات أو في حالات النزاع، حيث تُقدّم الحوارات الوطنية طريقةً فعالة للتغلّب على التصدّعات الداخلية وإعادة بناء العلاقات بين الدولة ومؤسساتها المختلفة؛ بهدف لم شمل الأطياف السياسية والتوصّل إلى عقدٍ اجتماعي جديد بين مجموعات المصالح المتنوعة المعنيّة بالنزاع.

وأضافت “عزت”، في تصريحات لـ “الدستور”: “على هذا فإن الحوار الوطني خطوة إيجابية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، التي بدأ تاريخها بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية في يونيو 2014م، والأجمل أن الدعوة لهذا الحوار تأتي من خلال نخبة من أبناء الوطن في مختلف التخصصات والاتجاهات، وهو تعبير دقيق يتواكب مع الظروف التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تواجه مصر حالًيًا". 

وتابع: “أيضًا هذا الحوار الوطني أكبر دليل على أن الهوية المصرية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ فما زلت أمثالنا في وجدان النخبة المنظمة لأن حب الوطن من الإيمان، والدين لله والوطن للجميع، والرائع في هذا الحوار الوطني أن كل فئات الشعب المصري تتمثل فيه، حيث يسمح للكل بمناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية”.

واستكمل “عزت”: “نريد أن يكون حواراً وطنياً خالصاً تختفي منه الدوافع الحزبية أو المصالح الشخصية، وتبرز فيه المظاهر الجديدة التي اكتسبتها مصر من تجاربها في السنوات الأخيرة واضعين في الاعتبار أن ازدهار الأمم ونهضة الشعوب هي الدعامة القوية للاستمرار والاستقرار والارتقاء. وهنا نعتز بالخبرة التاريخية للإنسان المصري، وهنا ندعو إلى أهمية استمرار قوة الدفع الإيجابية بحيث يكون الحوار مستمراً لا يتوقف، وجاداً لا يتراجع من أجل مصرنا الجديدة”.

الباحث ماجد عزت الحوار الوطنى خطوة إيجابية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

الكاتبة منال رضوان: الحوار الوطنى خطوة مهمة لاستيعاب وجهات النظر المختلفة

الأكثر قراءة

نجل ضحية الزوجة وعشيقها بالجيزة يكشف تفاصيل الواقعة

وزيرا خارجية أوكرانيا والمغرب يبحثان التعاون المشترك

مها نصار: أحب العمل مع زوجى المخرج حسين المنباوى.. و"واحة الغروب" بداية سعادتى

تيسير مطر: المشكلة الأساسية فى الأحزاب هي التمويل.. ويجب أن يكون من الدولة ومعلن وعليه رقابة

محمد السباعى: بعد 5 سنوات أصبحت التنسيقية لها تأثير كبير فى الحياة السياسية

الفاتيكان تؤكد دعمها لإجراء إنتخابات رئاسية فى لبنان بأقرب فرصة ممكنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس