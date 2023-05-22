معسكر مفتوح لمنتخب ناشئات السلة استعدادًا لكأس العالم بأسبانيا

اختار الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة 4 لاعبات من نادي الزهور لخوض معسكر مفتوح للمنتخب الوطني للناشئات -19 سنة الذي يقوده فنيًا مصطفى هدهود، ويستعد حاليا لكأس العالم بأسبانيا.

ولاعبات الزهور هن: جنى سيد، ومايا سيد، وليلى خالد، وفرح شهاب، وتمتلك اللاعبات سجل حافل سمح لهن بالتألق في هذا العمر والانضمام للمنتخب الوطني.

فرح شهاب نجمة الزهور من أوائل اللاعبات اللاتي سلكن طريق الاحتراف، استطاعت الحصول على منحة للعب في دوري الجامعات الأمريكي لكرة السلة وذلك بدعم وتشجيع كبير من المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور.

انطلقت رحلة نجمة الزهور في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي في سيسكو كولدج بولاية تكساس، وبعد تفوقها دراسيًا وفنيًا استطاعت الحصول على منحة أفضل في جامعة بيت هيل بولاية كنساس وهي احدى الجامعات المميزة سواء على مستوى المنافسة بدوري الجامعات الأمريكي أو على مستوى التعليم حيث تخصصت فرح في الإدارة الرياضية والتسويق.

أما الثلاثي المكون من جنى سيد، ومايا سيد، وليلى خالد، فقد استطعن قيادة فريق 18 سنة بالنادي للتتويج بالميدالية الفضية في بطولة منطقة القاهرة بالإضافة إلى ذهبية بطولة 3×3 منطقة القاهرة، كما سبق لهن الانضمام للمنتخب الوطني وتحقيق المركز الـ 11 مع المنتخب المصري بكأس العالم للناشئات تحت 17 بالمجر 2022، ثم حققت المركز الثاني ببطولة افريقيا تحت 18 سنة بمدغشقر 2022 ليتأهل الفريق إلى كأس العالم بأسبانيا.

إضافة إلى ذلك استطاعت مايا سيد تحقيق المركز التاسع في كأس العالم 3x3 بالمجر تحت 18 سنة 2022، والمركز الاول ببطولة افريقيا 3x3 تحت 18 سنة بمصر 2022 والحصول على جائزة افضل لاعبة فى البطولة ( MVP) والتاهل الى كأس العالم بالمجر.

وأوضح محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور أن اختيار 4 لاعبات مم الزهور للانضمام للمنتخب الوطني يؤكد أن كرة السلة بالنادي استطاعت حققت تطور كبير خلال الفترة الماضية وأن العاب الصالات بنادي الزهور تسير على الطريق الصحيح.