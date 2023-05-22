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محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي لجنة معاينة المباني المقترحة لافتتاح فرع جامعة الأزهر

جريدة الدستور

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الاثنين، الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والوفد المرافق له لمتابعة الإجراءات الجارية لافتتاح فرع الجامعة، بحضور السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكد المحافظ أن الوفد تفقد المقرات المقترحة والملائمة لإقامة كُليتين للبنين والبنات ومقر سكني لأعضاء هيئة التدريس، لافتاََ إلى تقديم المحافظة سبل الدعم اللازمة؛ للإسراع بالخطوات التنفيذية وتجهيز المقرات لبدء الدراسة العام الدراسي المقبل، واستيعاب أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري.

والتقى محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ د.محمد أبو زيد نائب رئيس جامعة الأزهر خلال زيارته للمحافظة؛ لبحث التنسيقات الجارية لافتتاح فرع جامعة الأزهر بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لدعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإنشاء كلية للبنات و أخرى للبنين، تضم تخصصات ( أصول الدين - شريعة وقانون - اللغة العربية)، تيسيرًا على أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري، مؤكدًاَ توفير المحافظة للمقرات اللازمة للكليات وتقديم سبل الدعم لبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي المقبل.

محافظ الوادي الجديد نائب رئيس جامعة الأزهر لمتابعة الإجراءات لافتتاح فرع الجامعة ك ليتين للبنين والبنات ومقر سكني لأعضاء هيئة التدريس

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