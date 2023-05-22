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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالفيديو.. هدف عالمي لتريزيجيه في الدوري التركي مع طرابزون

تريزيجيه
تريزيجيه

سجل المحترف المصري محمود حسن “تريزيجيه” لاعب طرابزون سبور، هدفا عالميا منذ قليل في مباراة فريقه أمام فاتح قره جمرك.

وسجل تريزيجيه هدف رائع من خارج منطقة الجزاء بتسديدة سكنت يسار حارس الخصم، وهو الهدف الثالث لفريقه في اللقاء.

وساهم تريزيجيه بهدفين في تقدم فريقه بالشوط الأول بنتيجة 3-1 حيث صنع هدف وسجل هدف.

موعد مباراة طرابزون سبور وفاتح قره جمرك في الدوري التركي

أما عن موعد مباراة طرابزون سبور وفاتح قره جمرك في الدوري التركي، فتُقام في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب رفاق المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه.

تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح قره جمرك في الدوري التركي

أما عن تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح قره جمرك في الدوري التركي، فشهد تواجد تريزيجيه أساسيًا.

وجاء تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح قره جمرك في الدوري التركي كالآتي:

في حراسة المرمي: أوجركان شاكير

خط الدفاع: جينس لارسن -  مارك بارترا - أريف - حسين

خط الوسط: إيمانويل سيوبيس - عبدالقادر عمر -  باكاسياتس

خط الهجوم: إدين فيسكا - محمود حسن تريزيجيه -  ماكسيميليانو جوميز.

ويتواجد فريق طرابزون سبور، في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 48 نقطة، فيما يحل فاتح قره جمرك في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

 

 

 

 

 

 

 

تريزيجيه محمود حسن “تريزيجيه” طرابزون سبور طرابزون فاتح قره جمرك

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