الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: مستوى التفاف المجتمع والمواطنين حول الرئيس بوتين عاليا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إنها تعتبر مستوى التفاف المجتمع والمواطنين حول الرئيس فلاديمير بوتين عاليا فعلا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف- في تصريح، اليوم الاثنين  وفقا لما نقلته وكالة رويترز:"نحن نعتبر مستوى التفاف المجتمع والمواطنين حول الرئيس فلاديمير بوتين عاليا فعلا".
وأضاف بيسكوف أن هذا الأمر يبدو في غاية الأهمية للرئيس بوتين نفسه وللجميع، مشيرا إلى أن مستوى الدعم لرئيس الدولة مرتفع حقا، ومستوى التعاضد حول الرئيس مرتفع، وهذا مهم جدا للرئيس بوتين ولنا جميعا".

روسيا: تدريب واشنطن للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات “إف – 16” كان متوقعا"

وسبق وقال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، تعليقا على مساعي الولايات المتحدة لزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف – 16": ان هذا أمر كان متوقعا.

وتابع وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية: إن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد أوكرانيا بطائرات "إف - 16" كان متوقعا، لأن الأمور كانت تسير فى هذا الاتجاه منذ فترة، مؤكدا أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق بالرغم من الدعم العسكرى الغربى المتزايد لها.

وأضاف ريابكوف: أي محاولة لعرض المسألة على أنها قابلة للنقاش في الغرب لا يترك أي انطباع بالحقيقة.. كل التسليح والمعدات العسكرية، التي قيد المناقشة في الغرب حاليا، سينتهي بها المطاف إلى التنفيذ وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، بما في ذلك تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف ــ 16".

أوكرانيا تنفي علاقتها بتوغل مقاتلين في منطقة روسية

ونفت كييف الإثنين أن تكون لها "أي علاقة" بتوغل مقاتلين داخل الأراضي الروسية في منطقة محاذية لأوكرانيا، في حادث نسبته موسكو إلى الدولة المجاورة.
وأعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر "أوكرانيا تتابع باهتمام الأحداث في منطقة بيلغورود في روسيا وتدرس الوضع، لكن ليس لديها أي علاقة بذلك".

وسبق وقال حاكم منطقة بلجورود الروسية، الاثنين، في بيان على تيليجرام: إن "مجموعة تخريبية" تابعة للجيش الأوكراني، دخلت الأراضي الروسية في منطقة جريفورون المتاخمة لأوكرانيا.

الكرملين التفاف فلاديمير بوتين الرئيس المواطنين

الأكثر قراءة

مصر وعمان.. شراكة طموحة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

نقابة الفنانين التشكيليين تتبرأ من غادة والى

76 غرزة في الوجه.. كواليس خناقة طلاب ثانوي أمام مدرسة بشبرا الخيمة

غدًا.. اجتماع الاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة

إدراج منطقة الرهبينى ضمن مبادرة المناطق غير المخططة بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس