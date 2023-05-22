الكرملين: مستوى التفاف المجتمع والمواطنين حول الرئيس بوتين عاليا

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إنها تعتبر مستوى التفاف المجتمع والمواطنين حول الرئيس فلاديمير بوتين عاليا فعلا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف- في تصريح، اليوم الاثنين وفقا لما نقلته وكالة رويترز:"نحن نعتبر مستوى التفاف المجتمع والمواطنين حول الرئيس فلاديمير بوتين عاليا فعلا".

وأضاف بيسكوف أن هذا الأمر يبدو في غاية الأهمية للرئيس بوتين نفسه وللجميع، مشيرا إلى أن مستوى الدعم لرئيس الدولة مرتفع حقا، ومستوى التعاضد حول الرئيس مرتفع، وهذا مهم جدا للرئيس بوتين ولنا جميعا".

روسيا: تدريب واشنطن للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات “إف – 16” كان متوقعا"

وسبق وقال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، تعليقا على مساعي الولايات المتحدة لزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف – 16": ان هذا أمر كان متوقعا.

وتابع وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية: إن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد أوكرانيا بطائرات "إف - 16" كان متوقعا، لأن الأمور كانت تسير فى هذا الاتجاه منذ فترة، مؤكدا أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق بالرغم من الدعم العسكرى الغربى المتزايد لها.

وأضاف ريابكوف: أي محاولة لعرض المسألة على أنها قابلة للنقاش في الغرب لا يترك أي انطباع بالحقيقة.. كل التسليح والمعدات العسكرية، التي قيد المناقشة في الغرب حاليا، سينتهي بها المطاف إلى التنفيذ وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، بما في ذلك تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف ــ 16".

أوكرانيا تنفي علاقتها بتوغل مقاتلين في منطقة روسية

ونفت كييف الإثنين أن تكون لها "أي علاقة" بتوغل مقاتلين داخل الأراضي الروسية في منطقة محاذية لأوكرانيا، في حادث نسبته موسكو إلى الدولة المجاورة.

وأعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر "أوكرانيا تتابع باهتمام الأحداث في منطقة بيلغورود في روسيا وتدرس الوضع، لكن ليس لديها أي علاقة بذلك".

وسبق وقال حاكم منطقة بلجورود الروسية، الاثنين، في بيان على تيليجرام: إن "مجموعة تخريبية" تابعة للجيش الأوكراني، دخلت الأراضي الروسية في منطقة جريفورون المتاخمة لأوكرانيا.