الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"8 الصبح" على dmc لتسليط الضوء على بطولات ذوي الهمم

برنامج 8 الصبح
برنامج 8 الصبح

بدأ برنامج "8 الصبح" على شاشة قناة dmc في التجهيز لفقرات جديدة ضمن خطة واسعة لتطوير مضمون ومحتوى البرنامج بما يتناسب مع طبيعة جمهور البرامج الصباحية بشكل أكبر .

الفقرات الجديدة المقرر انطلاقها بداية من الأسبوع المقبل وتحمل اسم (في بيتنا بطل).. تشمل استضافة الابطال والمتميزين من ذوي الهمم في المجالات المختلفة سواء الرياضية أو التعليمية وغيرها ودور أسرهم في تقديم الدعم لهم ومساندتهم لتحقيق أحلامهم.

يذكر أن برنامج 8 الصبح يذاع يومياً على شاشة dmc من الساعة الثامنة حتى العاشرة .. البرنامج من تقديم المذيعات ايه جمال الدين واسماء يوسف وهبة ماهر وداليا اشرف ورحمة خالد، إخراج محمد مصطفى أحمد أبو كيله..ويرأس تحريره أحمد عبدالعظيم.
 

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