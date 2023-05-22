الإمارات تعلن تغيير مسمى "الخارجية والتعاون الدولى" إلى وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، الإثنين، عن تغيير مسماها الرسمي إلى "وزارة الخارجية"، بموجب القانون الاتحادي (3) لعام 2023 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى أن القانون يتضمن أيضا استبدال عبارة "وزارة الخارجية والتعاون الدولي" بعبارة "وزارة الخارجية"، وعبارة "وزير الخارجية والتعاون الدولي" بعبارة "وزير الخارجية"، وفقا لما نشرته الخارجية الإماراتية على موقعها الرسمي قبل قليل.

- الإمارات تعلن انضمامها رسميًا إلى منظمة شنغهاى للتعاون

وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت دولة الإمارات عن انضمامها رسميًا إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار.

ومُنحت دولة الإمارات رسميًا صفة شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة، الذي عقد في غوا بالهند، حيث توجت مشاركة دولة الإمارات بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام إلى الرابطة كشريك حوار.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، إلى الدور الكبير الذي لعبته المنظمة على مدى العقود الأخيرة في دعم الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء أوراسيا وخارجها.