"تعليم أسوان" تحصد 3 مراكز في مسابقة "الثقافة المسيحية"

فازت مديرية التربية والتعليم بأسوان بثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية في "المسابقة البحثية الثقافية للتربية الدينية المسيحية" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

ومن جانبه قدم عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أجمل وأرق التهاني القلبية لأبنائه الفائزين فى المسابقة وهم (مريم ياسر فهيم محارب بمدرسة بنبان الثانوية المشتركة التابعة لإدارة دراو التعليمية لفوزها بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة للمرحلة الثانوية - كارمينا ياسر فهيم أيضًا بمدرسة بنبان الثانوية لفوزها بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى المسابقة للمرحلة الثانوية - فريدى فؤاد أديب بمدرسة محمد مكاوى يعقوب الرسمية لغات التابعة لإدارة أسوان التعليمية لفوزه بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة للمرحلة الإعدادية)

وقدم التهنئة الممزوجة بأسمى آيات الشكر والتقدير لمعلمى وموجهى التربية الدينية المسيحية وجميع القائمين على المسابقة وعلى رأسهم السيد سامح عبدالسيد الموجه العام على الجهد المبذول للوصول إلى هذا المستوى المتميز جمهوريًا.

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