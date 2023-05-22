الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسى الفرعي لـ"الدستور": عمان ومصر بإمكانهما ضمان استقرار وأمن المنطقة

موسى الفرعى ، رئيس
موسى الفرعى ، رئيس تحرير "أثير" العُمانية

 قال الكاتب العُمانى موسى الفرعى،  رئيس تحرير صحيفة "أثير" العُمانية، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر على مصر ثقلها السياسي في المنطقة وتأثيرها الكبير وما تشكله من عمق في الجسد العربي، كما لا يمكن غض النظر عن التجارب الدبلوماسية العمانية والشواهد على قدرتها في حل الأزمات ووساطتها المبنية على ثقة المجتمع الإقليمي والدولي.

واوضح “الفرعي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وجود رئيس جهاز الاستثمار العماني ضمن الوفد الرسمي المرافق للسلطان هيثم بن طارق، يشير إلى إمكانية دعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، في جوانب اقتصادية وإعلامية وثقافية وسياحية، وتعزيزها خلال الفترة المقبلة من خلال رفع إمكانية الاستثمار في البلدين ووجود بدائل استثمارية وتعزيز السيولة المادية.

وأكد “الفرعي” أن العلاقة العمانية المصرية علاقة ضاربة في عمق التاريخ، والتبادل التجاري والسياسي أخذ أشكالا عديدة عبر هذا التاريخ الذي لم يشكو يوما من توترات بل ساده الوئام والمودة.

واختتم “الفرعي” تصريحاته مُشيرًا إلى أن التعاون العماني والمصري تكاملي من خلال شراكات استراتيجية وجهود رامية إلى توثيق علاقة البلدين بما يحقق المصلحة العامة، إضافة إلى نقل التقنيات الحديثة إلى داخل القطاعات المحلية في عمان ومصر، كما أنه بالإمكان تبادل الخبرات العملية من الجانبين في مجالات إدارية وقانونية واقتصادية وسياحية.

مصر الاستثمار العماني هيثم بن طارق العلاقة العمانية المصرية جوانب اقتصادية اليمن

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