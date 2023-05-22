الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الفقي" يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ 500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، توقيع بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ومؤسسة " إكرام " للتنمية والأعمال الخيرية؛ لتنفيذ وصلات مياه الشرب المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة مجانا، بحضور المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، و رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وكارم الفقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة " إكرام "، وإسلام أمين مؤسس " إكرام " للتنمية والأعمال الخيرية .

وأكد محافظ سوهاج على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى دعم المحافظة لكافة أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية، لدعم المواطن السوهاجي, وخاصة الأسر الأولى بالرعاية .

ومن جانبه، وجه رئيس مياه سوهاج الشكر للسيد المحافظ على دعمه الدائم لجهود الشركة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة، من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن توقيع بروتوكول اليوم، يقضي بقيام مؤسسة " إكرام " بتنفيذ 500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز المحافظة، بقيمة مالية  2 مليون جنيه .

وقام بتوقيع البروتوكول كل من " المهندس أشرف على عبد الرحمن مستشار شركة مياه الشرب لشئون الدعم الفني، وإسلام أمين مؤسس " إكرام " للتنمية والأعمال الخيرية، وتم إهداء درع المؤسسة للسيد المحافظ، ورئيس مياه سوهاج، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ".

فيما عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا موسعا لبحث الموقف التنفيذي لمحوري " المراغة، ودار السلام "، والعمل على تذليل كافة العقبات، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بحضور ممثلي إدارة المهندسين العسكريين، ومديرية أمن سوهاج، والهيئة العامة للطرق والكباري، والأوقاف، والزراعة، وحماية الأراضي، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والمساحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الطرق، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي "المراغة، وساقلتة" . 
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروعي " محور المراغة/ ساقلتة أعلى النيل، بطول 4.3 كيلو متر، بتكلفة 315 مليون جنيه، والذي يربط بين طريق أسوان الزراعي الغربي، وطريق أسوان الزراعي الشرقي، ويعبر نهر النيل بكوبري طوله 570 مترا، وكذا محور " دار السلام/ أبو تشت"،  بطول 28 كم، بتكلفة 850 مليون جنيه، حيث تقع مساحة 12,5 كم بمركز دار السلام بسوهاج، و 15,5 كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا، والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج.


كما أكد المحافظ على أهمية تلك المشروعات، والتي تمثل شرايين جديدة للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، من خلال إنشاء طريق آمن يخدم الآهالي، موجها بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة؛ للانتهاء من المحورين .

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"الفقي" يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ 500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

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