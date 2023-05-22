الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف العشري: العلاقات المصرية العُمانية ضاربة في جذور التاريخ (فيديو)

أشرف العشري
أشرف العشري

تحدث الكاتب الصحفي أشرف العشري، عن الروابط التاريخية بين مصر وعمان، قائلًا، إن العلاقات المصرية العمانية ضاربة في جذور التاريخ، ولديها من الإمتداد والنجاحات على مدار قرون طويلة ما يؤكد ويشير إلى أن هناك صلابة وتعمق لهذه العلاقات بين البلدين.

 

وأضاف العشري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك المزيد من النجاح والشفافية في مسار العلاقات بين البلدين، وأيضًا مسار التعاون بين البلدين في قضايا الإقليم.

 

وتابع: "سلطنة عمان لها مواقف إيجابية للغاية، وتتبع خط تعرف به وهو الحياد الكامل، ولديها الكثير من الحضور فيما يتعلق بحل الكثير من الأزمات بالمنطقة".

 

سلطنة عمان لعبت دورا كبيرا في دعم واحتضان مصر

 

وأكد الكاتب الصحفي، أن سلطنة عمان لعبت دورا كبيرا في دعم واحتضان مصر في بعض الأوقات الصعبة، خاصة فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1977، لم تفكر عمان في قطع العلاقات مع الدولة المصرية، وسعت أن يكون لدى القاهرة مظلة حضور في المشهد العربي. 

أشرف العشري العلاقات المصرية العمانية ضاربة جذور التاريخ جذور التاريخ

مواد متعلقة

محمد البهواشى: قيمة الاستثمارات العمانية بمصر فى طريقها للزيادة (فيديو)

برعاية "القومى للمرأة"|.. ورش لتعليم السيدات الحرف اليدوية ببنى سويف (فيديو)

أول تعليق لعامل البنزينة الذى عرض محمد حماقى موهبته الغنائية وطالب بتشجيعه

ناقد رياضى: الأهلى يستعد لمباراة صعبة أمام الوداد لحسم لقب البطولة الإفريقية

باحث يكشف أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان (فيديو)

ناقد رياضى: جوارديولا واحد من أعظم مدربى العالم فى الوقت الحالى (فيديو)

وزيرة البيئة: نسعى لبحث وتطوير التكنولوجيات لاستخدامها فى عمليات الرصد البيئى (فيديو)

السبت.. حفل توقيع كتاب "الأستاذ" عن سيرة ومسيرة النجم محمد صبحي

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني

"متواضع وذوق جدًا".. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال بعثة إسبانية للتنقيب عن الآثار فى إهناسيا

القصة الكاملة.. كيف تصدّر محمد رمضان الترند بالدولارات؟

طلاب الإعدادية ببورسعيد يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالطبل والمزمار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس