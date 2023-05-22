أشرف العشري: العلاقات المصرية العُمانية ضاربة في جذور التاريخ (فيديو)

تحدث الكاتب الصحفي أشرف العشري، عن الروابط التاريخية بين مصر وعمان، قائلًا، إن العلاقات المصرية العمانية ضاربة في جذور التاريخ، ولديها من الإمتداد والنجاحات على مدار قرون طويلة ما يؤكد ويشير إلى أن هناك صلابة وتعمق لهذه العلاقات بين البلدين.

وأضاف العشري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك المزيد من النجاح والشفافية في مسار العلاقات بين البلدين، وأيضًا مسار التعاون بين البلدين في قضايا الإقليم.

وتابع: "سلطنة عمان لها مواقف إيجابية للغاية، وتتبع خط تعرف به وهو الحياد الكامل، ولديها الكثير من الحضور فيما يتعلق بحل الكثير من الأزمات بالمنطقة".

سلطنة عمان لعبت دورا كبيرا في دعم واحتضان مصر

وأكد الكاتب الصحفي، أن سلطنة عمان لعبت دورا كبيرا في دعم واحتضان مصر في بعض الأوقات الصعبة، خاصة فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1977، لم تفكر عمان في قطع العلاقات مع الدولة المصرية، وسعت أن يكون لدى القاهرة مظلة حضور في المشهد العربي.