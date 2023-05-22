الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

فرحة بين الطلاب في ثالث أيام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

سادت حالة من الاستقرار في امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للدور الأول، خلال اليوم الثالث، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في اللغة العربية والخط والإملاء، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والهندسة. وأشاد الطلاب بالامتحانات وأنها في متناول الطالب المتوسط، مقدمين الشكر للأزهر الشريف على توفير كل سبل الراحة والهدوء لهم، وأنهم يشعرون بسعادة وفرحة غامرة في ثالث أيام امتحاناتهم.  

واطمأنت غرفة العلميات بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان، على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان. وتابع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية من خلال غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية الامتحانات بكافة معاهد الجمهورية بالاتصال إلكترونيا on line باستخدام برنامج الاجتماعات عن بعد Microsoft teams وذلك من خلال التواصل مع لجان المتابعة من قطاع المعاهد والمنتشرة في كافة المناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية  164639 طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية إلى يوم الخميس الموافق 25/5/2023، بينما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية إلى يوم السبت الموافق 27/5/2023.

وكان قد شارك فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري  مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف فى حفل ختام المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) للموسم السادس في ندوة له بعنوان: " منظمة التعاون الإسلامي ومواجهة الإلحاد".

وأكد الأزهري في بداية حديثه أن هناك سلسلة من التحديدت لا بد أن نعكف على دراستها ومواجهتها منها: التطرف، والإلحاد، والإدمان، والانتحار، والتنمر، والتحرش، والمثلية الجنسية، وظاهرة الإفراط في الاستهلاكية، واهتزاز الثقة، وغرق الإنسان في الحيرة والتشكك، والعنف مع الطفولة، وحرمان المرأة من حقها في الميراث، وارتفاع ظاهرة الطلاق وما تمثله من تدمير، نحتاج أن نتضافر جميعا على مواجهتها من دراسة وعلم وتحليل وتقديم أطروحات وحلول.

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