الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: نهج السيارات الكهربائية دعم الطاقة المتجددة النظيفة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

وجه النائب حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، الشكر للقيادة السياسية لإدراكها الأزمة التي كانت تعاني منها البلاد في قطاع الكهرباء منذ اللحظة الأولي، تقلده الحكم، وأهمية الكهرباء في تحقيق التنمية، وكذا الشكر لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لجهده المميز في النهضة التي تحققت وصولا إلى التصدير.

وتساءل "حشمت" عما إذا كان هناك معوقات في تصدير الفائض الكهربائي إلي الدول الأوروبية والعربية، مشيراً إلي التشريعات التي أقرها البرلمان المصري أيضا دعما للسيارات الكهربائية والتي تدعم التحول للاعتماد علي مصادر الطاقة النظيفة، الأمر الذي علق عليه رئيس المجلس قائلاً: "نهج السيارات الكهربائية شيء عظيم". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش  طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمـد مجـد الـدين بركـات، وأكثـر مـن عشـرين عضـو مـن الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن " تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية"،  مثل اليونان –إيطاليا، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

فيما وصف النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، التطورات التي شهدها قطاع الكهرباء بـ"الإعجاز"، معربا عن فخرة بمنظومة النجاح التي يسأل عنها كثير من الدول الأجنبية ومنهم بلد سياحي كبير وعدد سكانها أقل، حيث يقولون لنا "عملتوا كدة إزاي ؟ ".

وقال "الخولي" إن الفوائض المحققة في الطاقة الكهربائية ميزة منافسة قوية في التصنيع، وتعطي فرصة للتصنيع الداخلي ودعم الصناعة الوطنية.

وأشاد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بتحول مصر من دولة تعاني من توافر الطاقة الكهربائية، إلي مصدرة، فضلا عن دخولها إلي مجال الهيدروجين الأخضر، مشددا أيضا على أهمية تكثيف استخدام الطاقة الكهربائية في تحلية مياه البحر.

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